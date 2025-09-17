Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο νεκροί και 8 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Δύο ακόμη θάνατοι και οκτώ κρούσματα σε μία εβδομάδα ο νέος απολογισμός από τον ιό Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17.09.2025).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό Δυτικού Νείλου και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο ΕΟΔΥ.

Οκτώ νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώσθηκαν / δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, ενώ καταγράφηκαν επίσης και δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης. Καταγράφηκαν επίσης δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι έφτασαν τους 7.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 17/09/2025 (έως τις 13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά ογδόντα τρία (83) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εξήντα οκτώ (68) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και δεκαπέντε (15) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Έχουν καταγραφεί συνολικά επτά (7) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 – 86 έτη).

πηγή: Iatropedia.gr