Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο νεκροί και 8 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Συνολικά, έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό
Κουνούπι
IStock

Δύο ακόμη θάνατοι και οκτώ κρούσματα σε μία εβδομάδα ο νέος απολογισμός από τον ιό Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17.09.2025).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό Δυτικού Νείλου και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο ΕΟΔΥ.

Οκτώ νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώσθηκαν / δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, ενώ καταγράφηκαν επίσης και δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης. Καταγράφηκαν επίσης δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι έφτασαν τους 7.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 17/09/2025 (έως τις 13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά ογδόντα τρία (83) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εξήντα οκτώ (68) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και δεκαπέντε (15) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

ΕΟΔΥ

ΕΟΔΥ

Έχουν καταγραφεί συνολικά επτά (7) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 – 86 έτη).

πηγή: Iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον πρώτο εμπρησμό του 32χρονου που επιτέθηκε στις ανήλικες στο Αιγάλεω
Ο 32χρονος είχε μπει στη χώρα μας από την Κω στις 12 Μαΐου του 2024, κατέθεσε αίτηση ασύλου καθώς ήταν πρόσφυγες πολέμου και αφού την ελαβε έφτασε στην Αθήνα , όπου δεν ειχε μόνιμη κατοικία και ο ίδιος δήλωνε άστεγος
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος με συριακή υπηκοότητα που συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ 5
Χειροπέδες σε 25χρονο στο Χαλάνδρι για παιδική πορνογραφία - Απειλούσε ανήλικες για να του δώσουν γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
Απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες, απειλώντας τα ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες τους ή θα τις προωθούσε σε άλλα άτομα
Τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου 3
«Με νάρκωσε και με έκλεψε» λέει ο 42χρονος για την οικιακή βοηθό στη Γλυφάδα - «Δεν έχω καμία σχέση» απαντά η ίδια
«Όταν ξύπνησα πήγα στους γείτονές μου και ζήτησα βοήθεια, τους ζήτησα να καλέσουν την αστυνομία, ήμουν χάλια, δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Τότε κατάλαβα ότι μου λείπουν χρήματα και κινητά»
Η οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα 7
Newsit logo
Newsit logo