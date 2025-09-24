Ελλάδα

Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός του ΕΟΔΥ με 87 κρούσματα και 7 θανάτους στην Ελλάδα το 2025

Το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε ότι από την αρχή της περιόδου του 2025 έχουν καταγραφεί 87 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων 7 κατέληξαν
Κουνούπι
Φωτογραφία iStock

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (24.09.2025) από τον ΕΟΔΥ, έχουν επιβεβαιωθεί 87 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Συνολικά, 7 ασθενείς, όλοι άνω των 65 ετών, κατέληξαν αφού μολύνθηκαν από τον ιό.

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίζονται σε 38 δήμους και 21 περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Αττική (Αθήνα, Πειραιάς, ανατολικά, δυτικά και βόρεια προάστια), η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλία (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα), καθώς και περιοχές στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί «πιθανή και αναμενόμενη» τη διάγνωση νέων κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. Η πλειονότητα των περιστατικών (70) εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Δεκαεπτά κρούσματα παρουσίασαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν καθόλου νευρολογικές εκδηλώσεις. Τέσσερα νέα εγχώρια περιστατικά διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, καθώς και δύο εισαγόμενα κρούσματα – ένα από τη Σερβία και ένα από την Ιταλία.

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που πλήττεται. Κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί το 2025 επίσης σε Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο και Τουρκία.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι η επιδημιολογική επιτήρηση, τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών και τα μέτρα ατομικής προστασίας (κουνουπιέρες, απωθητικά, μακριά ρούχα) αποτελούν τα πιο ενδεδειγμένα μέσα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

