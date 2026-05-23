Όλα όσα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και κάθε πότε πρέπει να το ανανεώνεις

Οδηγίες για τα όσα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα, ώστε οι οδηγοί να γλιτώσουν το πρόστιμο, δίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Αφού από τις 18 Ιουνίου, τα κουτιά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στα οχήματα (πλην των δίκυκλων), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει στους οδηγούς όλα όσα πρέπει να προμηθευτούν αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για την νόμιμη και ασφαλή φύλαξή του.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, το κιβώτιο πρώτων βοηθειών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’ αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Το φαρμακευτικό υλικό πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο χρόνων.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά το υγειονομικό υλικό που θα πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών:

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη) Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm) Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm) Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm) Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm) Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη) Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m) Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m) Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm) Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό) Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα) Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος ατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

Φυσικά ένας πολίτης δεν αρκεί μόνο να έχει εξοπλισμένο ένα φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών στο αυτοκίνητό του αλλά θα πρέπει να γνωρίζει και πως να το χρησιμοποιεί.

Οι πολίτες που θέλουν να εκπαιδευτούν στα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. μπορούν να επισκεφθούν το site του Ε.Ε.Σ. www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή.