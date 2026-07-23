Ελλάδα

Ιπποκράτειο: Τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο για την μεταφορά ηλικιωμένου – Το «συγγνώμη» του Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως αν γίνει επίσημη καταγγελία θα διατάξει αμέσως ΕΔΕ
Ιπποκράτειο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (22.07.2026) στο Ιπποκράτειο της Αθήνας, που σύμφωνα με μαρτυρίες, τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο για την μεταφορά ηλικιωμένου ασθενή, εν μέσω καύσωνα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, ζήτησε δημόσια «συγγνώμη», ξεκαθαρίζοντας πως αν γίνει καταγγελία θα διαταχθεί αμέσως ΕΔΕ.

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης όταν ο ηλικιωμένος μαζί με τον γιο του πήγαν στο Ιπποκράτειο για εξετάσεις. Ο 87χρονος άνδρας ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία από τον καύσωνα και έτσι ο γιος του ζήτησε από τον τραυματιοφορέα αναπηρικό αμαξίδιο ώστε να τον μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου όπου βρίσκονται σε απόσταση 100 μέτρων.

Εκείνος φαίνεται πως του αρνήθηκε παρά τις εκκλήσεις και έτσι ο ηλικιωμένος κρατώντας τον γιο του σφιχτά, ξεκίνησε τη διαδρομή προς τα εξωτερικά ιατρεία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στα social media για το περιστατικό λέγοντας πως επαλήθευσε τις πληροφορίες αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καμία καταγγελία. Ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη από τον ηλικιωμένο, λέγοντας πως αν υπάρξει επίσημη καταγγελία θα διατάξει αμέσως ΕΔΕ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ζήτησε από τους πολίτες να μην στιγματίσουν όλο το ΕΣΥ από μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου.

«Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη», τόνισε.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό θα διατάξω αμέσως ΕΔΕ. Αν και διαπίστωσα ότι το περιστατικό αυτό, όπως περιγράφεται στο άρθρο είναι απολύτως αληθές, εντούτοις δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία έως αυτή την στιγμή. Χωρίς επίσημη καταγγελία θα κάνουμε απλή σύσταση αλλά ας είναι αυτή μου η ανάρτηση και μια δημόσια εντολή σε όλο μας το προσωπικό να εξυπηρετούν τον κόσμο πάντα.

Θα ήθελα να παρακαλέσω μην χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ και εξυπηρετεί και διασώζει και κατά κανόνα το προσωπικό του σκίζεται για τους ασθενείς μας και γενικά για όσους έχουν ανάγκη. Η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή δεν αποτελεί δικαιολογία».

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