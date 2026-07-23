Ελλάδα

Βάσεις 2026: Ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου
Πανελλήνιες εξετάσεις
Πανελλήνιες εξετάσεις / Eurokinissi
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Τελειώνει σήμερα (23.07.2026) η αγωνία για τους υποψηφίους  των Πανελληνίων, καθώς θα ανακοινωθούν οι Βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι Βάσεις αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά τις 11 το πρωί όπου οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα έχουν εισαχθεί. Την είδηση έκανε γνωστή χθες (22.07.2026) η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγη.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου. Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα θα χρειαστεί να καταχωρίσουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Παράλληλα, όσοι είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την εγγραφή τους στην υπηρεσία ενημέρωσης του υπουργείου θα λάβουν τα αποτελέσματα απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω γραπτού μηνύματος (SMS).

Αποτελέσματα για τις ΣΑΕΚ

Σε ό,τι αφορά τις ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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