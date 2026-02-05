Ηράκλειο: 13χρονος χτύπησε άγρια συμμαθητή του μέσα στο σχολείο τους – Συνελήφθη η μητέρα του

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, έπεσε την Τετάρτη (04.02.2026) ένας 13χρονος, μέσα στο σχολείο του στο Ηράκλειο, με δράστη έναν συμμαθητή του.

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης, στο Καπετανάκειο του Ηρακλείου. Για άγνωστο λόγο ο 13χρονος προσέγγισε τον ανήλικο συμμαθητή του και αφού ξεκίνησε να τον βρίζει και να τον απειλεί, ξεκίνησε να τον χτυπά με μανία σε πρόσωπο και χέρια. Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό στην αστυνομία και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση συνελήφθη τόσο ο 13χρονος όσο και η 34χρονη μητέρα του η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.