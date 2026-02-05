Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: 13χρονος χτύπησε άγρια συμμαθητή του μέσα στο σχολείο τους – Συνελήφθη η μητέρα του

Τον χτύπησε με μανία σε πρόσωπο και σώμα
Ηράκλειο: 13χρονος χτύπησε άγρια συμμαθητή του μέσα στο σχολείο τους – Συνελήφθη η μητέρα του

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, έπεσε την Τετάρτη (04.02.2026) ένας 13χρονος, μέσα στο σχολείο του στο Ηράκλειο, με δράστη έναν συμμαθητή του.

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης, στο Καπετανάκειο του Ηρακλείου. Για άγνωστο λόγο ο 13χρονος προσέγγισε τον ανήλικο συμμαθητή του και αφού ξεκίνησε να τον βρίζει και να τον απειλεί, ξεκίνησε να τον χτυπά με μανία σε πρόσωπο και χέρια. Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό στην αστυνομία και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Για την υπόθεση συνελήφθη τόσο ο 13χρονος όσο και η 34χρονη μητέρα του η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έφερναν Ρουμάνους στην Ελλάδα και τους ανάγκαζαν να ζητιανεύουν στα φανάρια: Ντοκουμέντα από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Τους απειλούσαν και τους έπαιρναν τα ταξιδιωτικά έγγραφα για να τους αναγκάζουν να δουλεύουν για εκείνους - Πώς δρούσε η οργάνωση - 3 συλλήψεις, ταυτοποιήθηκαν άλλοι 7
Αλλοδαπός
Στον ανακριτή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής των μεταναστών στη Χίο - Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού επικεφαλής της ΕΔΕ
Συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται - Τα ερωτήματα για τη μη χρησιμοποίηση της θερμικής κάμερας
Ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο 11
Newsit logo
Newsit logo