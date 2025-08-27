Ηράκλειο: 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής ύψους άνω των 190.000 ευρώ – Δύο συλλήψεις

Τουλάχιστον 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές του Νομού, οι οποίες διαπράχθηκαν έναντι αμοιβής, εξιχνίσαν οι αστυνομικές αρχές.

Για τις τουλάχιστον 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής στο Νομό Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 54χρονος και ένας 45χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνάει το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Οι Αρχές, κατά τη διάρκεια της έρευνας, προχώρησαν και σε μια ακόμα σύλληψη ατόμου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, στο Ηράκλειο

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -30- ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή, εκ των οποίων συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός

Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση συμμορίας και την εξιχνίαση τριάντα (30) περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες διαπράχτηκαν στην ευρύτερη περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν χθες (26.08.2025) πρωινές ώρες κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας δύο (2) ημεδαποί (45χρονος και 54χρονος) κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας 45χρονος ημεδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα -29- ατόμων ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ότι ο 54χρονος με τον ένα 45χρονο πραγματοποιούν παρέμβαση σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό την μείωση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πρωινές ώρες χθες (26.08.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς προαναφερόμενης υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια εν λόγω επιχείρησης ανωτέρω ημεδαποί κατελήφθησαν να προβαίνουν στις ως άνω προαναφερόμενες πράξεις σε οικία ιδιοκτησίας 45χρονου οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε γενόμενη αστυνομική έρευνα ανευρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

Πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος μολυβιών σφράγισης σύρματος

Μία (1) πρέσα σφράγισης

Μία (1) εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Εβδομήντα επτά (77) σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

Το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι ανωτέρω ημεδαποί (45χρονος και 54χρονος), δρώντας τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 28.01.2025 έως και την 26.08.2025 στην ευρύτερη περιφέρεια Νομού Ηράκλειου, διέπραξαν επιπλέον είκοσι εννέα (29) περιπτώσεις κλοπής ρεύματος πραγματοποιώντας τεχνικές επεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου, μειώνοντας την καταγεγραμμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 54χρονος είχε το ρόλο μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψήφιων «πελατών» έναντι αμοιβής, ενώ ο 45χρονος είχε το ρόλο του τεχνικού στις πραγματοποιθείσες επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις.

Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Μέρος του κατασχεθέντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ερευνάται για τον τρόπο κτήσης του καθώς, καθώς αποτελούν υλικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών.