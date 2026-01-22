Ηράκλειο: 39χρονος κυνήγησε μητέρα και παιδί με τσεκούρι – «Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω»

Άγριες σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (21.01.2026) στο Ηράκλειο, από την επίθεση 39χρονου σε μητέρα και το παιδί της, στη μέση του δρόμου. Ο δράστης κυνηγούσε μητέρα και παιδί με τσεκούρι για να τους σκοτώσει. Όπως είπε στην αστυνομία, μία φωνή που άκουγε προσπαθούσε να τον πείσει να τους χτυπήσει θανάσιμα.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Γούβες του Ηρακλείου. Ο 39χρονος πριν ξεκινήσει να κυνηγά την μητέρα, προκάλεσε φθορές με το τσεκούρι του και στο αυτοκίνητό της. Λίγο μετά και αφού την συνάντηση στο δρόμο με το παιδί της, ξεκίνησε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους.

Η μητέρα κατάφερε τελευταία στιγμή να κρύψει το παιδί της σε σπίτι της περιοχής, ενώ ο 39χρονος την κυνηγούσε με το τσεκούρι. Ολόκληρη η περιοχή σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές του. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν μετά βίας χειροπέδες καθώς βρίσκονταν σε κατάσταση αμόκ.

Εν τέλει τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την άνευ προηγούμενου επίθεση.

Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει.

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», απαντούσε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί εν τέλει μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες από patris.gr