Ελλάδα

Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες στην παραλία

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα σε παραλία στον Καρτερό
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Ένας άτυχος 41χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του σήμερα το απόγευμα (23/11/2025), την ώρα που διασκέδαζε στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο παίζοντας ρακέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, γύρω στις 4 το απόγευμα, o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία καθώς έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό στο Ηράκλειο και κάθισε σε μια καρέκλα.

Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
88
78
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιζήσασα από το Μάτι για την «Ιθάκη»: «Ο Τσίπρας στις λιγοστές σελίδες που αφιέρωσε, αφήνει έξω την αλήθεια»
Η γυναίκα κάνει πολύ αυστηρή κριτική στα όσα ανέφερε στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για «το πιο πολύνεκρο έγκλημα της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας», όπως λέει.
Καμένα αυτοκίνητα 5
Newsit logo
Newsit logo