Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικους του – Τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα

Ακόμα ένα περιστατικό ξυλοδαρμού ανηλίκου έγινε προχθές, Κυριακή (24/8/2025), σε χωριό στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν τρείς ανήλικοι επιτέθηκαν στον 15χρονο, τον κλωτσούσαν και τον χτυπούσαν αφότου τον έριξαν στο δρόμο ενώ επίσης τον παράτησαν σε ένα δρομάκι του χωριού, πολύ βαριά τραυματισμένο.

Ο ανήλικος σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αλλάξει πρόσωπο από τον βαρύ ξυλοδαρμό και δεν αναγνωριζόταν από τα χτυπήματα. Στο νοσοκομείο του Ηρακλείου οι γιατροί αναγκάστηκαν να του κάνουν εφτά ράμματα στο πρόσωπο, από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που είχε δεχτεί όταν ήταν πεσμένος στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου, σε ένα σκοτεινό δρομάκι του χωριού, όπου συναντήθηκαν οι τρεις ανήλικοι δράστες και ο 15χρονος.

Οι 15χρονοι ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και φαίνεται ότι ο ξυλοδαρμός αυτός ήταν η συνέχεια σε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του τέταρτου ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια». Εκείνος, όμως, δεν τους άκουσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματα που είχε όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και σε όλο του το σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν χθες, Δευτέρα (25/8/2025), το πρωί τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο τρίτος από τους δράστες αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν παρά τις αναζητήσεις.