Ηράκλειο: Αξονική εγκεφάλου για τον ασθενή που τραυματίστηκε όταν έσκασε σωλήνας νερού και τον χτύπησε στο κεφάλι – Η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ

«Η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα»
Ο σωλήνας που έσπασε στο ΠΑΓΝΗ
Ο σωλήνας που έσπασε στο νοσοκομείο / φωτό neakriti.gr

Σοκάρει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (09.09.2025) στο ΠΑΓΝΗ όταν έσπασε αγωγός νερού μέσα στην Καρδιολογική Κλινική, τραυματίζοντας έναν ασθενή. Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε αργότερα ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης.

Oλος ο χώρος του θαλάμου της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς, πλημμύρισε και εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων.

Λόγω βλάβης του αγωγού, μεγάλη ποσότητα νερού κατέληξε κατευθείαν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς που εκείνη την ώρα κοιμόταν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, o άνθρωπος τραυματίστηκε στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης, αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε διαρροή νερού και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στον ασθενή, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο μέτωπο.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του από πάνω ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες γιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε αξονική εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα.

«Προς Διοικητή 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Κο Παπαβασιλείου Νεκτάριο

«Αναφορά συμβάντος στη Καρδιολογική κλινική»

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σχετικά με το συμβάν στη Καρδιολογική κλινική σας αναφέρουμε τα εξής:

Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η

Καθηγητής Χαλκιαδάκης Γεώργιος»

