Ηράκλειο: Άντρας εκτός ελέγχου έτρεχε γυμνός σε δρόμο και ούρλιαζε κρατώντας μαχαίρι

Σκηνές σαν από ταινία θα έβλεπε κάποιος το βράδυ της Τετάρτης (24/9/2025) αν βρισκόταν στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού ένας άνδρας βρισκόταν σε έξαλλή κατάσταση και έτρεχε γυμνός στον δρόμο.

Όπως περιγράφουν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας στο Ηράκλειο βρισκόταν σε τέτοια διέγερση που πέταξε ρούχα και εσώρουχο και άρχισε να τρέχει γυμνός στο δρόμο.

Μάλιστα οι μάρτυρες λένε ότι νωρίτερα είχε πετάξει στο δρόμο πολλά κιλά φρούτων που ήταν φορτωμένα σε καρότσα αγροτικού, φώναζε και ωρυόταν, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι χωρίς βέβαια να επιτεθεί σε κάποιον ή να τον απειλήσει.

Το όλο σκηνικό ανησύχησε τον κόσμο που βρισκόταν στην περιοχή και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Πράγματι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την συγκεκριμένη περίπτωση αφού ο άντρας εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και άλλων ουσιών, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.