Ελλάδα

Ηράκλειο: Άντρας εκτός ελέγχου έτρεχε γυμνός σε δρόμο και ούρλιαζε κρατώντας μαχαίρι

Νωρίτερα ο άντρας είχε πετάξει στο δρόμο δεκάδες φρούτα που ήταν φορτωμένα σε καρότσα αγροτικού
περιπολικό
ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σκηνές σαν από ταινία θα έβλεπε κάποιος το βράδυ της Τετάρτης (24/9/2025) αν βρισκόταν στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού ένας άνδρας βρισκόταν σε έξαλλή κατάσταση και έτρεχε γυμνός στον δρόμο.

Όπως περιγράφουν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας στο Ηράκλειο βρισκόταν σε τέτοια διέγερση που πέταξε ρούχα και εσώρουχο και άρχισε να τρέχει γυμνός στο δρόμο.

Μάλιστα οι μάρτυρες λένε ότι νωρίτερα είχε πετάξει στο δρόμο πολλά κιλά φρούτων που ήταν φορτωμένα σε καρότσα αγροτικού, φώναζε και ωρυόταν, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι χωρίς βέβαια να επιτεθεί σε κάποιον ή να τον απειλήσει.

Το όλο σκηνικό ανησύχησε τον κόσμο που βρισκόταν στην περιοχή και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Πράγματι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την συγκεκριμένη περίπτωση αφού ο άντρας εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και άλλων ουσιών, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ηφαίστειο προκάλεσε τους 30.000 σεισμούς στη Σαντορίνη - Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη
Όπως προκύπτει, από τη μελέτη μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά
Σεισμοί στη Σαντορίνη 3
Newsit logo
Newsit logo