Ηράκλειο: Απίθανο σκηνικό με αυτοκίνητο να “καρφώνεται” σε μίνι μάρκετ

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας, που ήταν εμφανές πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Το αυτοκίνητο ου "καρφώθηκε" στο μίνι μάρκετ
Το αυτοκίνητο ου "καρφώθηκε" στο μίνι μάρκετ / creta24.gr

Ατύχημα καταγράφηκε στο κέντρο του Ηρακλείου, ξημερώματα της Πέμπτης (26.02.2026) όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε στην είσοδο μίνι μάρκετ. Ευτυχώς δεν περνούσε κανείς εκείνη τη στιγμή με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το creta24.gr, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στην λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο,ένα ΙΧ «καρφώθηκε» στην είσοδο καταστήματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 47χρονος άνδρας, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο δίκυκλο και στη συνέχεια στην πρόσοψη του μίνι μάρκετ.

Το μίνι μάρκετ μάλιστα ήταν ανοιχτό την ώρα του ατυχήματος, αφού λειτουργεί όλο του 24ωρο. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού δεν περνούσε κανείς από το σημείο, ενώ και η υπάλληλος του μίνι μάρκετ που βρισκόταν εντός του καταστήματος, σε απόσταση από την τζαμαρία.

Ο οδηγός λίγα λεπτά πριν την εκτροπή του οχήματός του, είχε σταθμεύσει έξω από το μίνι μάρκετ, όπου πραγματοποίησε αγορές. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας, που ήταν εμφανές πως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και όπως διαπιστώθηκε ο 47χρονος οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

