Ηράκλειο: Άρπαξαν 2.000 ευρώ από τουρίστρια που ξέχασε την τσάντα της σε κατάστημα – Βίντεο από την κλοπή

Πλουσιότεροι κατά 2.000 ευρώ βγήκαν από ένα κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο, μία γυναίκα και ο σύζυγός της, οι οποίοι βρήκαν και άρπαξαν μία ξεχασμένη τσάντα από τις τουαλέτες του μαγαζιού.

Όλα όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο στην Κρήτη, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Μία τουρίστρια που βρισκόταν στο μαγαζί, κρέμασε την τσάντα της σε πόμολο πόρτας στις γυναικείες τουαλέτες και την ξέχασε εκεί, με αποτέλεσμα να την εντοπίσει ένας ζευγάρι, να την πάρει και να εξαφανιστεί.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, το ζευγάρι κατεβαίνει στις τουαλέτες του καταστήματος, η γυναίκα βλέπει την τσάντα και την δείχνει στον άντρα που τη συνοδεύει.

Εκείνος με τη σειρά του ελέγχει τον χώρο και αφού σιγουρεύεται ότι είναι μόνοι τους, αρπάζουν την τσάντα και φεύγουν.

Η γυναίκα που ξέχασε την τσάντα, μέσα στην οποία είχε, όπως λέει η ίδια, το ποσό των 2.000 ευρώ, προχώρησε σε καταγγελία.

Το ζευγάρι αναζητείται από τις αρχές.