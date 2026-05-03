Ελλάδα

Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ το 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Το αγόρι υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Το κτήριο του νοσοκομείου παίδων Πεντέλης, Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε νοσοκομείο / Eurokinissi

Διέφυγε τον κίνδυνο και βγήκε από τη ΜΕΘ ο 5χροβος που είχε τραυματιστεί την ώρα που βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο.

Ο 5χρονος Ολλανδός  βγήκε από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, σκορπώντας ανακούφιση στην οικογένεια του, σύμφωνα με το cretalive.

Πριν από μερικές ημέρες, ο 5χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της προσοχής των γονιών του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Το αγόρι υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
122
95
86
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 25χρονος για ληστείες σε οδηγούς ταξί – Τους έσφιγγε τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό
Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του
Ταξί
«Θα με αγαπάς ακόμα» – Η συγκλονιστική ερώτηση 5χρονου προς τον πατέρα του μετά από κακοποίηση στο νηπιαγωγείο
«Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού σύμφωνα με το Star - Η κακοποίηση του 5χρονου φαίνεται να έγινε από συμμαθητές τους τον Σεπτέμβριο του 2024
istock 8
Newsit logo
Newsit logo