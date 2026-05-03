Ήρωας καπετάνιος μετέφερε μωρό με κακοκαιρία από την Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου: «Είχε 8 μποφόρ»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη μεταφορά ενός παιδιού 19 μηνών από τη Σκόπελο προς το νοσοκομείο του Βόλου περιέγραψε ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής από την Αλόννησο.

Χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες μετέφερε με ασφάλεια το βρέφος από την Σκόπελο στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν υπήρξε η υποψία ότι το μωρό ενδέχεται να είχε πάρει ποντικοφάρμακο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Η διαδικασία της μεταφοράς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Στην αρχή επιχειρήθηκε με ιδιωτικό σκάφος, όμως οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του ταξιδιού, με αποτέλεσμα το σκάφος να επιστρέψει πίσω.

Τελικά, ο καπετάνιος του «Άξιον Εστί», Γιώργος Κυριαζής κατάφερε να προσεγγίσει τη Σκόπελο και να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη μεταφορά του παιδιού στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο καπετάνιος του σκάφους μίλησε στον Alpha για την περιπετειώδη μεταφορά του μωρού και δεν έκρυψε τη χαρά του ότι το παιδάκι είναι καλά.

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, και παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο ‘’καιροί’’, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο. Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρόλο που είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε ακριβώς στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άντρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Από την επικοινωνία που είχα αργότερα, όλα πήγαν καλά […]. Μετά χαίρεσαι ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μια χαρά», κατέληξε ο Γιώργος Κυριακής.