Συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 25χρονος για ληστείες σε οδηγούς ταξί – Τους έσφιγγε τη ζώνη ασφαλείας στον λαιμό

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του
Ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί έκανε συμμορία που εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί τις 27 Απριλίου στην Αγία Βαρβάρα, έναν 25χρονο Έλληνα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί.

Τον 25χρονο εντόπισαν να επιβαίνει σε ταξί όπου συνελήφθη καθώς κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 25χρονος, μαζί με συνεργό του, τουλάχιστον από τον Μάρτιο, προσποιούνταν τους πελάτες ταξί και οδηγούσαν τα θύματά τους σε απομονωμένα σημεία. Εκεί τους ακινητοποιούσαν, χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, έκλεβαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή.

Κατά κύριο λόγο ο 26χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο άλλος δράστης, ο οποίος συνήθως είχε μαζί του το όπλο (πιστόλι ή μαχαίρι) στη θέση του επιβάτη, πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού του οχήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

