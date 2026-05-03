Ανήλικοι λήστευαν καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας – 5 συλλήψεις

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών, κατηγορούμενων για κλοπές σε καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Οι ανήλικοι το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αστυνομικούς που αναζητούσαν τα άτομα για τις κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει λίγο πριν από καταστήματα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.