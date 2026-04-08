Ηράκλειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος που κατηγορείται από συμμαθήτριά του για βιασμό

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο 17χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριας και παιδική πορνογραφία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν προέκυψαν νέα στοιχεία για την υπόθεση βιασμού στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε ο όρος να μην πλησιάζει κανένα από τα συνολικά τρία ανήλικα κορίτσια τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία, αλλά και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ.

Η 17χρονη η οποία προχώρησε στη σοβαρή καταγγελία, φαίνεται πως ανέφερε στην κατάθεση της ότι την ίδια τύχη με εκείνην είχαν άλλες δυο μαθήτριες. Στη μία περίπτωση η μαθήτρια φέρεται να κατέθεσε πως ό,τι έγινε ανάμεσα τους ήταν με κοινή συναίνεση, ενώ η τρίτη μαθήτρια προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει πως δεν έχει συμβεί τίποτα σε βάρος της και πως είναι απλά φίλοι με τον 17χρονο κατηγορούμενο.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε σθεναρά όσα του καταλογίζουν, ακόμη και για το περιεχόμενο των βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του. Αποδέχτηκε μόνο την κατηγορία της παράνομης θήρας, καθώς σε βίντεο εικονίζεται με καραμπίνα.

Οι συνήγοροι του, Γιώργος Κοκοσάλης και Μιχάλης Βιδάκης, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να θεσπιστούν δικλείδες ασφαλείας στη διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων, ώστε «να μην σπιλώνονται υπολήψεις», όπως ανέφεραν, καθώς θεωρούν ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας σε βάρος του 17χρονου δεν ευσταθεί.

