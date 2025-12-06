Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Είχε «αράξει» σε φωτιστικό

Ένα εντελώς ασυνήθιστο και πιθανότατα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα (6/12/2025) στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα γεράκι πέταξε μέσα σε σούπερ μάρκετ και δεν μπορούσε να βρει την έξοδο.

Το γεράκι εντοπίστηκε από πελάτες και υπαλλήλους σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο μέσα στο κατάστημα και αυτοί κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική καθώς αυτό μπορεί να γινόταν επιθετικό.

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο.

Η επιχείρηση λοιπόν διήρκησε αρκετή ώρα αλλά όλοι, συμπεριλαμβανομένου του γερακιού, βγήκαν σώοι από το κατάστημα.