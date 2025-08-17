Ηράκλειο: Μητέρα και κόρη συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν μητέρα και κόρη συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία μετά από έναν άγριο καβγά.

Η 37χρονη μητέρα στο Ηράκλειο, διαφωνώντας με τον τρόπο ζωής της 17,5 χρόνων κόρης της, προσπάθησε να βάλει όρια, κάτι που οδήγησε σε μία εκρηκτική αντιπαράθεση με αποτέλεσμα να τις συλλάβουν για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το patris ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να πιαστούν στα χέρια και να καταλήξουν στα κρατητήρια.

Η αστυνομία επενέβη και οι δύο συνελήφθησαν, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως ενδοοικογενειακό επεισόδιο.