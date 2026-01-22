Ελλάδα

Ηράκλειο: Νέα υπόθεση revenge porn – 27χρονος προσπάθησε να βιάσει 22χρονη, έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε φίλη της

Η 22χρονη είχε γνωρίσει τον 27χρονο μέσω του διαδικτύου και όταν συναντήθηκαν προσπάθησε να τη βιάσει
iStock

Μία νέα υπόθεση revenge porn έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, αφού 27χρονος κατηγορείται ότι έστελνε σε τρίτο πρόσωπο φωτογραφίες μίας 22χρονης που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr για την υπόθεση revenge porn, ο 27χρονος στο Ηράκλειο απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες. Εκείνος της ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και επιχείρησε να τη βιάσει.

Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο με τον 27χρονο να στέλνει τις γυμνές φωτογραφίες της σε μία φίλη της. Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου.

Την Τετάρτη οι γονείς της 22χρονης πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Βάρη μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία: Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα - Δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
Με μπάζα και χώματα γέμισαν οι δρόμοι της Βάρης ενώ σημειώθηκε και καθίζηση με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το όχημα της Πολιτικής Προστασίας - Δείτε φωτογραφίες
Βάρη: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα, δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
5
Αυτοθυσία μαθητών στη Νέα Μάκρη: Μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων
Τρεις μαθητές βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι άλλοι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον άνδρα, ο οποίος αδυνατούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνό
Κάποιοι από τους μαθητές που έδωσαν τοι ηλικιωμένο ζευγάαρι
Βροχές και καταιγίδες ξανά το απόγευμα στην Αττική - Live η πορεία της κακοκαιρίας, οι 7 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων - Βροχές αναμένονται και σήμερα το απόγευμα στην Αττική
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo