Ηράκλειο: Νέα υπόθεση revenge porn – 27χρονος προσπάθησε να βιάσει 22χρονη, έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε φίλη της

Μία νέα υπόθεση revenge porn έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, αφού 27χρονος κατηγορείται ότι έστελνε σε τρίτο πρόσωπο φωτογραφίες μίας 22χρονης που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr για την υπόθεση revenge porn, ο 27χρονος στο Ηράκλειο απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες. Εκείνος της ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και επιχείρησε να τη βιάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο με τον 27χρονο να στέλνει τις γυμνές φωτογραφίες της σε μία φίλη της. Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου.

Την Τετάρτη οι γονείς της 22χρονης πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.