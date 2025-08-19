Ελλάδα

Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Παρά την προσπάθειά της να του αλλάξει γνώμη λέγοντας πως δεν έχει μπαταρία στο κινητό της και από το σημείο δεν περνούν άλλα ταξί, ο οδηγός δεν άλλαξε γνώμη
Αμέτρητες οι καταγγελίες πολιτών για οδηγούς ταξί που επιλέγουν ποιες κούρσες θα πάρουν ώστε να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα. Το νέο περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο, όπου μία μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά έμειναν στη μέση του πουθενά καθώς ο οδηγός επέλεξε να εξυπηρετήσει τουρίστες.

Η γυναίκα και τα παιδιά της ηλικίας 6, 9 και 12 χρόνων, επιβιβάστηκαν στο ταξί ώστε να φτάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό της. Τότε, ο οδηγός βλέποντας τουρίστες με βαλίτσες να περιμένουν στην άκρη του δρόμου, ανακοίνωσε στην μητέρα πως πρέπει να αποβιβαστούν αμέσως.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, σύμφωνα με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο οδηγός τους παράτησε στη μέση του πουθενά, σε σκοτεινό σημείο όπου δεν υπήρχαν άλλα ταξί για να εξυπηρετηθούν. Παρά την προσπάθειά της να του αλλάξει γνώμη λέγοντας πως δεν έχει καν μπαταρία στο κινητό της, ο οδηγός δεν «συγκινήθηκε».

Η ίδια τόνισε πως τα παιδιά της τρόμαξαν που έμειναν στα σκοτάδια μέχρι να βρουν άλλο τρόπο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Ανέφερε δε πως έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του ασυνείδητου οδηγού.

