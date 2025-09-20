Ελλάδα

Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε συμπατριώτη του και διέφυγε με πατίνι – Στο νοσοκομείο το θύμα

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη
Μαχαίρι
Φωτογραφία αρχείου

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο (20.09.2025) όταν ένας Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι! Αναζητείται ο δράστης.

Ο ένας Παλαιστίνιος συνεπλάκη με τον άλλον στο Ηράκλειο το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Ξηροπόταμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο ένας από τους δύο επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλον και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας πατίνι…

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διευκρινίσουν τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo