Ηράκλειο: Πώς έγινε το έγκλημα με θύμα τον 67χρονο – Ο αδελφός του δεν είχε συνειδητοποιήσει πως τον σκότωσε

Με αίμα ποτίστηκε, το βράδυ του Σαββάτου (14.02.20265) η Μάρθα Ηρακλείου από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε μέσα σε σπίτι, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα.

Ως δράστης της αδελφοκτονίας, που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο, συνελήφθη ο 63χρονος ο οποίος φέρεται σε κατάσταση απόλυτης μέθης να άρπαξε το μαχαίρι και να κάρφωσε το «αίμα» του σε κοιλιά και καρωτίδα. Τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανάσιμα καθώς ο 67χρονος, λίγη ώρα μετά, υπέκυψε.

Η αρχή του κακού έγινε όταν τα δύο αδέλφια ξεκίνησαν καυγά για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο. Τότε ο 63χρονος ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αποφάσισε να αρπάξει το μαχαίρι και να σκοτώσει τον αδελφό του.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα πληροφορίες, έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα. Ο 67χρονος έμενε χρόνια στο Ηράκλειο αλλά πριν από λίγους μήνες πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο πατρικό του. Δυστυχώς η απόφασή του αποδείχθηκε μοιραία.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βιάννου, αλλά και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηράκλειου.

Ο δράστης, όταν συνελήφθη, συνέχιζε να είναι σε κατάσταση μέθης και φαινόταν σαν να μην έχει αντιληφθεί το τι έχει κάνει.

Μαρτυρίες κατοίκων και γνωστών της οικογένειας αναφέρουν πως ο 63χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και κατά καιρούς δημιουργούσε προβλήματα και προστριβές.