Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 54χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση στις δύο του κόρες στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (12.1.26) και λίγο μετά τις 13:00 ολοκληρώθηκε η απολογία του.

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι είναι αθώος χωρίς ωστόσο να πείσει ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση της 24χρονης κόρης του, η οποία είναι ΑμεΑ, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, πρόκληση σωματικών βλαβών και απειλές.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται.

Μάλιστα, επισήμαναν ότι η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης dna του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχε απολογηθεί και η 42χρονη μητέρα των παιδιών, η οποία κατηγορείται για σωματικές βλάβες. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης των παιδιών της.