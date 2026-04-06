Ηράκλειο: Σκυλίτσα έκανε 1 χλμ. για να βρει βοήθεια για το κουτάβι της που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή

Ευχάριστα έληξε η περιπέτεια για το εγκλωβισμένο κουτάβι
Κουτάβι που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή στο Ηράκλειο την γλίτωσε, όταν η σκυλίτσα μαμά του διένυσε πάνω από ένα χιλιόμετρο για να βρει κάποιον προκειμένου να τον διασώσει.

Το περιστατικό συνέβη στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου και η σκυλίτσα κατάφερε να βρει ένα διερχόμενο οδηγό όπου ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του, αρνούμενη να κατέβει αν δεν την ακολουθούσε.

Όταν εκείνο κατέβηκε, άρχισε να πηγαίνει προς ένα αγροτικό δρόμο που είχε κατάληξη μια λιμνοδεξαμενή του χωριού και αυτό που προκάλεσε εντύπωση στον οδηγό είναι πως κατά τη διαδρομή, το σκυλί σταματούσε την πορεία του για να δει αν τον ακολουθούσε ο οδηγός με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το cretalive.

Στη θέα της λιμνοδεξαμενής ο άντρας είδε το κουτάβι να δίνει μάχη για να μην πνιγεί και τελικά με τη βοήθεια μιας κατσούνας το διέσωσε,  δίνοντας τέλος σε μια περιπέτεια που θύμισε κινηματογραφική ταινία για τον τρόπο με τον οποίο η μαμά κατόρθωσε να σώσει το κουτάβι της.

Αυτή είναι η άδεια της έγκρισης των εργασιών στο μπαλκόνι στην Κόρινθο που έπεσε και σκότωσε την 43χρονη - Τι λέει ο μηχανικός
«Δεν είχε ληφθεί όμως κανένα προστατευτικό μέτρο, δεν είχε κλείσει το πεζοδρόμιο, δεν είχαν μπει τα αυτονόητα μέτρα ασφάλεια», τονίζει ο δήμαρχος Κορίνθου Νικόλαος Σταυρέλης
Το σημείο που έπεσε το μπαλκόνι 7
Ο τσακωμός, η αναρρίχηση και η πτώση της 27χρονης στο κενό από πολυκατοικία στο Μαρούσι
Αν και αρχικά οι διαρροές έλεγαν ότι η γυναίκα έπεσε δύο φορές από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται 4ο όροφο οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έγινε μία φορά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες
Η πολυκατοικία που έγινε το περιστατικό στο Μαρούσι
