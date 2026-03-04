Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με απεγκλωβισμό και τραυματίες

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (04.03.2026) στο Ηράκλειο, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια.

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική όπου στο σημείο έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος με τρία οχήματα, δύο από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και ένα από την ΕΜΑΚ. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου, το οποίο ήταν εντός του αυτοκινήτου που είχε ανατραπεί στην περιοχή Χουδέτσι στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια.

Από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τραυματίας διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.