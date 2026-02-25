Ελλάδα

Ηράκλειο: Στη φυλακή οι 2 διακινητές για το πολύνεκρο ναυάγιο

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια - Το χρονικό του ναυαγίου που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 4 μετανάστες - Αγνοούνται ακόμη περίπου 20 άτομα
Ηράκλειο: Στη φυλακή οι 2 διακινητές για το πολύνεκρο ναυάγιο

Μετά την απολογία τους το πρωί στον ανακριτή προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι νεαροί που φέρονται να είναι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.02.2026) στα νότια του Ηρακλείου.

Οι 2 κατηγορούμενοι, ο 25χρονος και ο 19χρονος, και οι 2 με καταγωγή από το Σουδάν, οδηγήθηκαν την Κυριακή στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε διώξεις, μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα. Στο ναυάγιο που έγινε στα ανοιχτά του Ηρακλείου, σκοτώθηκαν 4 άτομα ενώ συνεχίζουν να αγνοούνται περίπου 20 μετανάστες.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτελέσματα.

Η επιχείρηση διάσωσης, όλες αυτές τις ημέρες, γίνονταν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με σκάφη του λιμενικού, τη συνδρομή της Frontex και παραπλέοντα σκάφη που «χτένιζαν» την ευρύτερη περιοχή χωρίς να εντοπιστεί κάποιος μετανάστης.

Το λιμενικό σώμα «κράτα» στα χέρια του και ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει λεπτό προς λεπτό τον τρόμο που βίωσαν οι μετανάστες πριν το σκάφος τους διαλυθεί και πέσουν στο νερό.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο οπτικό υλικό φαίνεται το φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, να προσεγγίζει την υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα με τους 50 έως 52 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις το πλοίο πλησίασε, μέλη του πληρώματος πέταξαν τα πρώτα σκοινιά προς τη βάρκα.

Οι μετανάστες, στην προσπάθειά τους να σωθούν, κινήθηκαν απότομα προς τη μία πλευρά για να τα πιάσουν. Οι ναυτικοί αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο ανατροπής και έτσι ξεκίνησαν να φωνάζουν «Danger, danger».

Δυστυχώς ο πανικός υπερίσχυσε. Τρεις μετανάστες κατάφεραν να αρπάξουν τα σχοινιά και να ανέβουν στο φορτηγό πλοίο, οι υπόλοιποι έπεσαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα 4 άτομα άτομα (3 άντρες και μια 28χρονη από το Σουδάν) να χάνουν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά.

