Κρήτη: 4 οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο σκάφους στους Καλούς Λιμένες, βρέθηκε σορός γυναίκας

Η τραγωδία συνέβη όταν στη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης υπήρξε μετακίνηση των μεταναστών στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί
Μετανάστες
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Louisa Gouliamaki

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου στην Κρήτη. Την Κυριακή (22.02.2026) εντοπίστηκε σορός γυναίκας οχτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας από τους νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη μεταφέρεται με πλωτό του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου.

Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα έξι μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα -62 από το Μπαγκλαντές και πέντε από το Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Ηράκλειο.

