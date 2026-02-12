Ελλάδα

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το 10χρονο παιδί της μετά από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

Μητέρα και παιδί φέρουν ελαφρά τραύματα και είναι καλά στην υγεία τους - Σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων
Αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026) στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία μητέρα με το 10χρονο παιδί της.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν 2 οχήματα μεταξύ τους, σε διασταύρωση.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί η μητέρα και το παιδί της.

Αυτοκίνητο

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

ασθενοφόρο

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

