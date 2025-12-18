Ηράκλειο: Συνελήφθη 28χρονος με καλάσνικοφ στο σπίτι του – Ερευνάται και για πορνογραφία ανηλίκων

Με κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων και κατοχή καλάσνικοφ συνελήφθη ένας 28χρονος Κρητικός στο Ηράκλειο, αφού ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε μία ανήλικη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 28χρονος που συνελήφθη για την κατοχή καλάσνικοφ και ερευνάται για πορνογραφία ανηλίκων στο Ηράκλειο, φέρεται να προσέγγισε ένα κορίτσι, μόλις 14,5 ετών και να την έπεισε να του στείλει διαδικτυακά κάποιες πιο προσωπικές φωτογραφίες της.

Αυτές τις φωτογραφίες ο 28χρονος φρόντισε, όπως καταγγέλλεται, να τις στείλει σε γνωστό πρόσωπο της ανήλικης, προκειμένου να την εκδικηθεί για κάτι που τον δυσαρέστησε.

Φυσικά, η οικογένεια του κοριτσιού αντέδρασε άμεσα και στις αρχές Δεκεμβρίου προσέφυγε στις Αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία του 28χρονου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 28χρονου, όπου βρήκαν στο κινητό του τηλέφωνο τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εκτός από αυτές, βρήκαν και ένα καλάσνικοφ, η κατοχή του οποίου, συνιστά κακούργημα. Ακόμα κατασχέθηκαν και 113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα μαχαίρι και ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο 28χρονος με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος του το αρμόδιο γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.