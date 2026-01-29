Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Συνελήφθη «ζευγάρι» δραστών που είχε διαπράξει 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Κατασχέθηκαν και ναρκωτικά

Η αστυνομία κατάσχεσε κοσμήματα και πολλά άλλα κλοπιμαία αντικείμενα τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Τέλος στην δράση ενός 48χρονου άνδρα και μίας 41χρονης γυναίκας έβαλε η αστυνομία του Ηρακλείου, αφού συνελήφθησαν μετά από 14 κλοπές που έκαναν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κρήτης, οι δυο συλληφθέντες από τις 16/06/2025 έως και 27/01/2026 είχαν κλέψει από σπίτια στις ευρύτερες περιοχές των Χανίων ,Ρεθύμνου και Ηρακλείου το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.630 και προσωπικά αντικείμενα καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας 48.650 ευρώ.

Η αστυνομία του Ηρακλείου χθες εντόπισε τον άντρα και την γυναίκα να επιβαίνουν σε ενοικιασμένο αυτοκίνητο, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πλοίο που θα εκτελούσε το δρομολόγια Ηράκλειο -Πειραιάς.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης, 2,7 γραμμάρια ηρωίνης, χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, κοσμήματα, είδη ρουχισμού, προσωπικά έγγραφα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί αποδόθηκαν στους κατόχους τους, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ελλάδα
