Ζαχάρω: Νέο τροχαίο με αυτοκίνητο να «καρφώνεται» στο πίσω μέρος φορτηγού

Οι δύο επιβάτες ευτυχώς γλύτωσαν με ελαφρά τραύματα
Το σημείο του τροχαίου στη Ζαχάρω / Φωτό ilialive.gr
Ίδιο τροχαίο με αυτό που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5/2026) στο οποίο σκοτώθηκε ένας 29 χρόνος, συνέβη και τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5/2026) στη Ζαχάρω, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος φορτηγού.

Αυτή τη φορά λίγο πριν τις έξι το πρωί το αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία με αποτέλεσμα να προσκρούσει ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα πάνω σε μια έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας που ήταν σταθμευμένη εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, η οδηγός και η συνεπιβάτιδα ευτυχώς δεν υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, ωστόσο το γεγονός ότι δύο ίδια τροχαίο συνέβησαν στη Ζαχάρω μέσα σε λίγα 24ωρα προκαλεί ανησυχία.

Φωτό ilialive.gr
Φωτό ilialive.gr

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του χθες (24/5/2026), είχε πέσει και αυτός στο πίσω μέρος φορτηγού την ώρα που επέστρεφε στην υπηρεσία του, γιατί ήταν ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και είχε πάει νωρίτερα να δει τους ανθρώπους του, στο χωριό του. Εκείνη η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να «ξηλωθεί» όλη η οροφή του αυτοκινήτου.

Στο τροχαίο που έγινε σήμερα στη Ζαχάρω έχει επιληφθεί το ΑΤ Ζαχάρως που ερευνά και τα αίτια που προκάλεσαν.

