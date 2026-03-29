Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που άνδρας πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια

Τα ξημερώματα της Κυριακής 29.03.2026 σημειώθηκε ένα περιστατικό έξω από καφετέρια στη λεωφόρο Παπαναστασίου στο Ηράκλειο της Κρήτης που αναστάτωσε την περιοχή. Ένας νεαρός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, επιχείρησε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο του cretalive, που έχει αποτυπώσει τη στιγμή, ο δράστης πλησίασε το κατάστημα στο Ηράκλειο, κρατώντας ένα γυάλινο μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, στο οποίο είχε δέσει με μονωτική ταινία ένα πυροτέχνημα, φτιάχνοντας έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Αφού το άφησε στο έδαφος, έσκυψε για να το ανάψει και στη συνέχεια απομακρύνθηκε γρήγορα προς τον δρόμο, την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα.

Κατά την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα μικρό «πύρινο σιντριβάνι», ωστόσο ο μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί. Η φωτιά κράτησε για λίγα μόνο δευτερόλεπτα και δεν προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα ή σε γύρω χώρους. Πιθανή θεωρείται και η αστοχία υλικού.

Παρά το γεγονός ότι η ενέργεια δεν είχε σοβαρές συνέπειες, οι αρχές τη χαρακτηρίζουν κακόβουλη και την εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή. Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, συλλέγοντας καταθέσεις και αναλύοντας το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, καθώς ο νεαρός δεν φαίνεται να φορούσε γάντια την ώρα της πράξης.