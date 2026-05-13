Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας
Δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων στη χώρα μας αφού ακόμα ένας νεαρός έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο χθες το βράδυ (12/5/2026), στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας για το τροχαίο, γύρω στις 20:35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας στη Χαλκιδική, αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος νεαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 26χρονο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.

