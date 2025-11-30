Ηράκλειο: Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου της Αθήνας για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές – Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένα 17χρονος μαθητής Λυκείου από την Αθήνα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη μιας καθηγήτριάς του, του ιδιοκτήτη εστιατορίου όπου συνέβη το περιστατικό και ενός σερβιτόρου.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται, πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.