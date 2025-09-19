Ελλάδα

Ηράκλειο: Χτύπησε άγρια 35χρονο με δρεπάνι – Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη ο δράστης

Ο 32χρονος πρόλαβε να τραυματίσει τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα
Αστυνομικός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Τραύματα σε πρόσωπο και σε σώμα με το δρεπάνι του, προκάλεσε ένας 32χρονος άνδρας σε έναν 35χρονο μετά από καυγά που είχαν στο Ηράκλειο.

Η άγρια επίθεση που ξεσήκωσε όλο το Ηράκλειο έγινε τα μεσάνυχτα (19.09.2025), όταν οι 2 άνδρες, με καταγωγή από το Πακιστάν, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να λογομαχούν. Όπως αποδείχθηκε, η μία κουβέντα έφερε την άλλη με αποτέλεσμα ο καυγάς να μετατραπεί σε αιματηρό επεισόδιο μιας και ο 32χρονος άρπαξε το δρεπάνι και ξεκίνησε να κυνηγά τον 35χρονο.

Ο 32χρονος πρόλαβε να τραυματίσει τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά η αστυνομία ξεκίνησε να τον αναζητά ώσπου εν τέλει τον εντόπισε και συνελήφθη.

Πληροφορίες από cretapost.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε 15 πρόβατα στο Αμύνταιο - «Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»
«Η ζημιά αυτή ανέρχεται στις 6.000, το κάθε πρόβατο κοστίζει 300 με 400 ευρώ. Τώρα δεν μπορείς να αγοράζει κιόλας με την ευλογιά» λέει στο newsit.gr ο κτηνοτρόφος
Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αμύνταιο
Ένας σοβαρά τραυματίας από άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Ζακύνθου - Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια
Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις - Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo