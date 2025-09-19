Ηράκλειο: Χτύπησε άγρια 35χρονο με δρεπάνι – Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη ο δράστης

Τραύματα σε πρόσωπο και σε σώμα με το δρεπάνι του, προκάλεσε ένας 32χρονος άνδρας σε έναν 35χρονο μετά από καυγά που είχαν στο Ηράκλειο.

Η άγρια επίθεση που ξεσήκωσε όλο το Ηράκλειο έγινε τα μεσάνυχτα (19.09.2025), όταν οι 2 άνδρες, με καταγωγή από το Πακιστάν, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να λογομαχούν. Όπως αποδείχθηκε, η μία κουβέντα έφερε την άλλη με αποτέλεσμα ο καυγάς να μετατραπεί σε αιματηρό επεισόδιο μιας και ο 32χρονος άρπαξε το δρεπάνι και ξεκίνησε να κυνηγά τον 35χρονο.

Ο 32χρονος πρόλαβε να τραυματίσει τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά η αστυνομία ξεκίνησε να τον αναζητά ώσπου εν τέλει τον εντόπισε και συνελήφθη.

Πληροφορίες από cretapost.gr