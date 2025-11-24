Ισχυρό αίτημα για ίδρυση Σχολής παραδοσιακών τεχνών στην Τήνο

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη ίδρυσης μιας Σχολής Παραδοσιακών Τεχνών, Γαστρονομίας και Βιώσιμης Παραγωγής, ολοκληρώθηκε η ημερίδα «Τήνος 2030» στη Μοσχούλειο Σχολή, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες και νέους του νησιού. Η τοπική κοινωνία έστειλε ξεκάθαρο σήμα ότι είναι έτοιμη να στηρίξει ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα που θα συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και θα δώσει πραγματικές προοπτικές στις επόμενες γενιές.

Στήριξη από την Περιφέρεια – «Βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και στην εκπαίδευση»

Η Έπαρχος Τήνου, Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου, τόνισε ότι «θα πρέπει όχι μόνο να θαυμάσουμε αλλά και να συντηρήσουμε όλα τα στοιχεία της μοναδικότητας της Τήνου, ώστε να τα παραλάβουν οι νεότερες γενιές ανέγγιχτα. Μέσα από αυτή την εκδήλωση μπαίνουν γερές βάσεις, για να προχωρήσουμε δυναμικά στην Τήνο του 2030».

Στήριξη από τον Δήμο Τήνου – «Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, μπορούμε να προχωρήσουμε»

Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, υπογράμμισε ότι η εκπαιδευτική δομή μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο ένα νέο παραγωγικό μοντέλο:

«Η σημερινή ημερίδα συμβάλλει στον καθορισμό της μακράς πορείας του νησιού μας, μιας πορείας βιωσιμότητας. Στόχος μας είναι η αειφορία μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία. Η δημιουργία μιας σχολής παραδοσιακών τεχνών μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για το μέλλον της Τήνου».

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, μετά και τον πρόσφατο Νόμο της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, που μπορεί να αξιοποιηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη διαμόρφωση της πρότασης.

Ισχυρό μήνυμα από την Εκκλησία – Παρέμβαση του Μητροπολίτη μέσω του εκπροσώπου του

Σημαντικό βάρος είχε και η παρουσία της Εκκλησίας. Στην εκδήλωση διαβάστηκε μήνυμα του Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Β’, με το οποίο εξέφρασε ξεκάθαρη στήριξη στην πρωτοβουλία, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της διαφύλαξης της παράδοσης για την κοινωνική συνοχή του νησιού.

Σε όλες τις θεματικές ενότητες –από την αγροτική παραγωγή και τη μελισσοκομία έως τη γαστρονομία, την οινοποιία και την παραδοσιακή δόμηση– οι συμμετέχοντες ανέδειξαν:

την έλλειψη εκπαιδευτικών υποδομών,

την ανάγκη για καθετοποίηση της παραγωγής,

την απουσία συστηματικής διδασκαλίας της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης,

το κενό στην εκπαίδευση γύρω από ΠΟΠ προϊόντα, εποχικότητα, ιστορία της γεύσης και επιχειρηματικότητα,

την ανάγκη ο σύγχρονος μάγειρας και παραγωγός να είναι «συμπαραγωγός», με σεβασμό στο προϊόν και με βαθιά γνώση της γης.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «η αυθεντικότητα θα σώσει τον ελληνικό τουρισμό» και «η εμπειρία πρέπει να παντρευτεί με την επιστήμη και τις νέες ιδέες».

Οι παραγωγοί επισήμαναν, επίσης, τις μεγάλες προκλήσεις του νησιού — όπως το κρίσιμο ζήτημα του νερού — και τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους νέους να αξιοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα, να μεταποιούν, να τυποποιούν και να παραμένουν ενεργοί στον τόπο τους.

Η ημερίδα ανέδειξε ότι, παρά τις δυσκολίες, η Τήνος εξακολουθεί να είναι ένα νησί που παράγει, δημιουργεί και διαθέτει μοναδική πρώτη ύλη, η οποία μπορεί να στηρίξει ένα ισχυρό τοπικό αναπτυξιακό μοντέλο. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήταν σημαντική η λειτουργία μιας σύγχρονης σχολής που θα «δέσει» όλα τα κομμάτια:

την παράδοση, την τεχνογνωσία, την επιστήμη, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή.

Ο σεφ Αθηναγόρας Κωστάκος ανέφερε ότι η χώρα μας «χρειάζεται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο για τους νέους σεφ που θα περιέχει όχι μόνο τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και την εστίαση στην ελληνική παράδοση, την επίσκεψη στους αγρούς, την αντίληψη των άγριων χόρτων και βοτάνων, την κατανόηση των κύκλων της παραγωγής και της εποχικότητας – με στόχο ο επόμενος σεφ να μην είναι απλώς ένας αγοραστής αλλά ένας συμπαραγωγός, ο οποίος σέβεται την πρώτη ύλη, κατανοεί την αξία των τροφίμων που φτάνουν στην κουζίνα του και δεν τις σπαταλάει και θα εφαρμόζει το zero waste»

«Η Τήνος είναι ο ιδανικός τόπος, στον οποίο θα μπορούσε να θεμελιωθεί ένα Ινστιτούτο Νησιωτικής Γαστρονομίας, όπου όχι μόνο θα συγκεντρώνει την ιστορική γνώση της παραδοσιακής γαστρονομίας αλλά και την ανάδειξη και τη διάχυσή της μέσα από την εκπαίδευση, όπως γίνεται στο εξωτερικό», σχολίασε ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης.

Επόμενο βήμα: Συνέδριο τον Μάιο για τον πλήρη σχεδιασμό της Σχολής

Ο απολογισμός της ημερίδας θα αποτελέσει τη βάση για το μεγάλο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου, όπου θα παρουσιαστεί ο συνολικός σχεδιασμός για την ίδρυση της Σχολής και τα επόμενα θεσμικά και τεχνικά βήματα.

Εκ μέρους των διοργανωτών ο επιχειρηματίας – εστιάτορας Μαρίνος Σουράνης και ο εκδότης Περικλής Δουβίτσας τόνισαν: «Η ευρεία αποδοχή που είχε η πρωτοβουλία μας, τόσο από τους θεσμικούς φορείς όσο και από τους ανθρώπους της Τήνου, αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι το νησί είναι έτοιμο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Η συμμετοχή, οι ιδέες και η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας δείχνουν καθαρά πως υπάρχει συλλογική βούληση για τη δημιουργία μιας σχολής που θα υπηρετεί την παράδοση, την παραγωγή και το μέλλον του τόπου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη, με αφορμή την ημερίδα, μας έχει προσεγγίσει ένα σημαντικό δημόσιο πανεπιστήμιο, προκειμένου να ξεκινήσει στην Τήνο ένα ερευνητικό εργαστήριο τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναζητήσουμε –σε στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας– τις βέλτιστες και πιο ρεαλιστικές λύσεις, ώστε το όραμα αυτό να πάρει μορφή με θεσμική πληρότητα και πραγματική προοπτική».