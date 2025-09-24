«Ήταν ανυπόμονος που θα ξεκινούσε στα καράβια» λένε συγγενείς του 20χρονου ναυτικού που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios

«Είχε όνειρα να γίνει ναυτικός και ήταν το πρώτο του ταξίδι με το πλοίο», λένε στο newsit.gr συγγενείς του 20χρονου Τάσου που έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε από συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου του Blue Star Chios.



Το νεαρό παλικάρι το πρωί της Τετάρτης (24.9.25) έφτασε στο λιμάνι της Ρόδου προκειμένου να πιάσει τη βάρδια του στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δόκιμος ναυτικός στις 07:45 το πρωί της Τετάρτης (24/9/2025) βρέθηκε στη θέση του προκειμένου να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό του ταξίδι με το Blue Star Chios.

Το πλοίο και βρίσκονταν εν πλω και περίπου 60 λεπτά πριν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά, όταν η υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ του καραβιού τον εγκλώβισε. Αμέσως σήμανε συναγερμός και μόλις το πλοίο έφτασε στο Πειραιά, τον 20χρονο τον παρέλαβα ασθενοφόρο και τον μετέφερες χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον Τάσο.



Στη περιοχή της Δροσιάς της Χαλκίδας όπου ο 20χρονος μαζί με τους γονείς επικρατεί πένθος και θλίψη. Όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον αδικοχαμένο νέο, ενώ η οικογένεια του δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει το κακό που τους βρήκε. Οι συγγενείς του, συγκλονισμένοι από την απώλεια, μιλούν για το παιδί που είχε όνειρα να ταξιδέψει στις θάλασσες και να χτίσει το μέλλον του.

«Αλήθεια δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κοιτάω το κενό… Πήγα και άναψα κερί μήπως και.. έμαθα ότι τον πλάκωσε μια πόρτα στο καράβι, κανείς δεν μπορεί να μου πει τι ακριβώς έχει γίνει. Στα καράβια ήταν μόνο 10 ημέρες, τώρα είχε ξεκινήσει. Ήθελε να μαζέψει λεφτά για να αγοράσει αμάξι», λέει στο newsit.gr ξάδερφος του 20χρονου και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Ο Τάσος όταν έκλεισε τα 18 έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στη Κρήτη αλλά δεν του άρεσε η σχολή και γύρισε πίσω. Πήγε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά. Όλο το καλοκαίρι μας έλεγε θα ξεκινήσω στα καράβια και ήταν ανυπόμονος. Στις 26 Αυγούστου είχαμε βγει όλοι μαζί για φαγητό γιατί θα έφευγε στο καράβι, αλλά τελικά τον πήραν τώρα πριν 10 ημέρες. Του άρεσε πολύ που θα έφευγε, ήθελε να μαζέψει λεφτά για να πάρει αμάξι. Βέβαια φοβόταν λίγο το πώς θα το περάσει επειδή δεν είχε ξανά φύγει, βέβαια είχε και τον αδερφό του που κάνει την ίδια δουλειά και ένιωθε καλύτερα. Ο αδερφός του δεν νομίζω να ξέρει κάτι, γιατί είναι 2ος ναυτικός στα καράβια και λείπει».

«Ήταν νέο παιδί με λίγες γνώσεις της θάλασσας»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «ο Στέφενσων», Βαγγέλης Γαλανόπουλος, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι:

«Το παιδί ήταν καθαριστής. Πέρασε την πόρτα και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους κόλλησε η πόρτα και είχαμε το ατύχημα. Μέσα στο καράβι ήταν λίγες μέρες, περίπου 12. Ο 20χρονος ήταν ακόμα στη σχολή, σπούδαζε εμπορικό ναυτικό σε ιδιωτική σχολή. Ήταν ένα νέο παιδί με λίγες γνώσεις της θάλασσας. Το ταξίδι αυτό ήταν στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης».



Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παράλληλα η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 20χρονου εξέδωσε η Blue Star Ferries.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.