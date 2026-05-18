Νέες τουρκικές προκλήσεις και μπαράζ παραβάσεων στο Αιγαίο

Σε σχηματισμό με τα μαχητικά ήταν και ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας KC-135
Τουρκικό F16
AP Photo/Vadim Ghirda
Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο και σήμερα, Δευτέρα 18.05.2026, καθώς μαχητικά αεροσκάφη έκαναν και πάλι παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά επτά (7) αεροσκάφη από την Τουρκία πέταξαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για τρία μαχητικά τύπου F-16, δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα CN-235. Στις σημερινές παραβάσεις, ωστόσο, συμμετείχε και ένας τύπος αεροσκάφους που δεν συναντάται συχνά στο Αιγαίο, ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας KC-135, σε σχηματισμό με τα μαχητικά.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΜΑΪΟΥ 2026          

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (3 F-16 και 1 KC-135)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (2 ATR-72 και 1 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ           : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ            : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ            : 6 (εκ των οποίων 1 από τον σχηματισμό Α/Φ, 2 από το CN-235 και 3 από τα ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ           : –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ              : –

ΠΕΡΙΟΧΗ                  : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

 

Πηγή: OnAlert.gr

