Ivan Greko: Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του γνωστού τράπερ

«Οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Αναβολή για τις 12 Ιανουαρίου 2026, πήρε η δίκη για τον τράπερ Ιvan Greko που συνελήφθη το Σάββατο (27.12.2025) στη Γλυφάδα με κλεμμένο αυτοκίνητο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε την Κυριακή ο γνωστός τράπερ Ιvan Greko, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

«Η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις, αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο Ευάγγελος Καντιάνης, ο συνήγορος κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Μάιο ο Ιβαν Γκρέκο, είχε συλληφθεί για αρπαγή τύπου tiger ενός νεαρού επιχειρηματία.

Μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με «βραχιολάκι», το οποίο στις 17 Δεκεμβρίου αντικαταστάθηκε με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

