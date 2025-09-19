Καιρός: Φθινοπωρινό διήμερο με 9 μποφόρ και νέα πτώση της θερμοκρασίας – Κοπάζουν οι άνεμοι από την Κυριακή

«Βουτιά» της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι που έχουν καθηλώσει τα πλοία στα λιμάνια, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για την Παρασκευή (19.09.2025). Το σκηνικό μοιάζει φθινοπωρινό καθώς ξεκινήσαμε ήδη να κουβαλάμε ζακέτες και να σβήνουμε ανεμιστήρες και air condition.

Ο καιρός έχει αρχίσει να «χαλάει» από την Πέμπτη και φαίνεται πως αυτή η αλλαγή θα μείνει τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Τόσο σήμερα, όσο και αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις από 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο.

Χαρακτηριστικό είναι πως σήμερα κρίθηκε απαραίτητο το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αθήνας, λόγω των ανέμων.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή οι άνεμοι θα ξεκινήσουν να κοπάζουν φτάνοντας τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Δείτε την ένταση των ανέμων στον διαδραστικό πίνακα:

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών



Ο καιρός το Σάββατο 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.