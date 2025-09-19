Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ανέμων – Ποια δρομολόγια θα γίνουν

Μέχρι τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) θα παραμείνουν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, λόγω των ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά φτάνουν τα 9 μποφόρ. Το Λιμενικό αποφάσισε πως το απαγορευτικό απόπλου θα εκτιμηθεί ξανά μέσα στην ημέρα.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια, με εξαίρεση αυτά προς Μαρμάρι.

Δεν θα εκτελεστούν επίσης: Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ” στις 07:30 από Ραφήνα για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.

Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π” στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει επίσης απαγορευτικό, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.