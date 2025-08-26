Καιρός: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου – Έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο

Με έντονους ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και βροχές θα «ρίξει αυλαία» ο φετινός Αύγουστος, αφού ο υδράργυρος την Πέμπτη θα δείξει 34 βαθμούς Κελσίου, τα μελτέμια θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και την Ήπειρο.

Με ζέστη και άκρως καλοκαιρινός φαίνεται πως θα «κάνει ποδαρικό» ο Σεπτέμβρης, αφού οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τα θερμόμετρα να «κολλάνε» μεταξύ 30 και 34 βαθμών. Παράλληλα, πρωταγωνιστικό ρόλο στο τελευταίο 10ημερο του Αυγούστου θα έχουν οι άνεμοι που θα πνέουν ισχυροί καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα Τρίτη (26.08.2025), ο καιρός θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. η θερμοκρασία θα φτάσει στα μέγιστα επίπεδά της έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Η ζέστη θα κορυφωθεί την Πέμπτη, όμως αυτός ο «μίνι καύσωνας δεν θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές ώρες.

Από το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ οι βροχές και οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live την πορεία του καιρού

meteo: Στους 36 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία τη Δευτέρα (25/08)

Αμετάβλητη διατηρήθηκε η θερμοκρασία στη χώρα χτες, με τις μέγιστες τιμές της να φτάσνουν και πάλι στους 35-36°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σκάλα Μεσσηνίας και στο Πετροκρφάλι Ηρακλείου με 35.9 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 5 μόλις από τους 544 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.

Πρόγνωση για σήμερα Τρίτη (26/08)

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά Πελιποννήσου και δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη (27/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη και Παρασκευή (28-29/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Σάββατο (30/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.