Καιρός – Κολυδάς: «Βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη ζούμε στην επιφάνεια»

Η αφρικανική σκόνη είναι εμφανής τις τελευταίες ημέρες με μια θολούρα στην ατμόσφαιρα, ωστόσο δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας.

Και υπάρχει εξήγηση για τη μη παρουσία της αφρικανικής σκόνης στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και έτσι δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν τη ζωή μας.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι η σκόνη αιωρείται ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες. Στο ειδικό διάγραμμα -τεφιγραμμα-φαίνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας.

Στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ένα ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων, το οποίο μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη. Η σκόνη αυτή παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε.

Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση.

Με απλά λόγια: βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη «ζούμε» στην επιφάνεια».