Νέα Φιλαδέλφεια: Έβλεπαν από την κάμερα την θηλυκή συμμορία να κλέβει το σπίτι τους

Δεκάδες σπίτια στην Αττική έχει ρημάξει η περιβόητη θηλυκή συμμορία διαρρηκτών, με τελευταία θύματα μια οικογένεια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα οι ιδιοκτήτες έβλεπαν σε ζωντανή σύνδεση τη θηλυκή συμμορία να κόβει βόλτες μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις κατάλαβαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται, μία από τις δράστιδες γύρισε την κάμερα ασφαλείας και για 2μιση λεπτά δρούσε ανενόχλητη όσο οι άλλες δύο κρατούσαν τσίλιες στην είσοδο του σπιτιού.

«Μας ήρθε ειδοποίηση στην κάμερα ότι βλέπει κίνηση μέσα στο σπίτι. Πάθαμε πανικό, πήραμε τηλέφωνο την Αστυνομία. Η μία στην ουσία έκανε όλη τη δουλειά, οι άλλες δύο πιο πολύ ήταν έξω για να κρατάνε τσίλιες», λέει το θύμα της διάρρηξης.

Τρεις γυναίκες εισβάλλουν όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες και μέσα σε ελάχιστα λεπτά κλέβουν τα πάντα χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν, αφού άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα από το διαμέρισμα, στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το σημείο.

«Πήραν αρκετά χρυσαφικά που ήταν σε εμφανές σημείο, δεν προλάβανε να ψάξουν καλά γιατί η κάμερα είχε και συναγερμό».</

Στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν επίδοξο διαρρήκτη να πέφτει από μεγάλο ύψος έξω από καφεκοπτείο το οποίο επιχείρησε να κλέψει.

Ο δράστης με μία πέτρα έσπασε το τζάμι του καταστήματος αλλά έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους της περιοχής.

Η εγκληματικότητα στην περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο». Κάτοικοι και επιχειρηματίες ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες.