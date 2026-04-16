«Ηλία ρίχτο» στην Εύβοια: Έσπασαν πιάτα και τουαλέτες με ηλεκτρικό τρυπάνι σε απίστευτο γλέντι

Ένα πραγματικά αλλιώτικο γλέντι στήθηκε σε περιοχή της Εύβοιας και σίγουρα δεν έμοιαζε με τα συνηθισμένα, όπου διασκέδαση έφερε σπάσιμο πιάτων και… ειδών υγιεινής, ακόμη και με ηλεκτρικό τρυπάνι!

Όλα ξεκίνησαν όπως σε ένα κλασικό ελληνικό γλέντι, με μουσική, χορό και σπασμένα πιάτα όμως η συνέχεια στην Εύβοια, έγινε σίγουρα πιο εντυπωσιακή.

Μόνο που οι συμμετέχοντες δεν σταμάτησαν εκεί… Όταν τελείωσαν τα πιάτα, είπαν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα και άρχισαν να σπάνε μέχρι και είδη υγιεινής, όπως τουαλέτες, χρησιμοποιώντας σφυριά και μέχρι και ηλεκτρικό τρυπάνι!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το γλέντι βγήκε και στον δρόμο. Η μουσική δυνάμωσε, οι σούβλες πήραν φωτιά, τα τραγούδια έδιναν ρυθμό και ο κόσμος χόρευε, τραγουδούσε και διασκέδαζε.

Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό που τράβηξε όλα τα βλέμματα των περαστικών και ένα γλέντι που δύσκολα θα ξεχαστεί!