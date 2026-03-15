Καιρός – Κολυδάς: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι από την Τρίτη

Οι ηλιόλουστες μέρες της άνοιξης δεν θα εκδηλωθούν και την επόμενη εβδομάδα, αφού σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θεόδωρο Κολυδά, ο καιρός θα αλλάξει από την Τρίτη (17/3/2026) και μία νέα κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τη χώρα.

Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Τρίτη (17/3/2026) ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις που ενδέχεται να διατηρηθούν στον καιρό έως και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 έως και 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται κατά τόπους να είναι αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.