Καιρός: Μήνυμα του 112 για έντονα φαινόμενα στην Ήπειρο

Για «εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου» προειδοποιεί το μήνυμα του 112 που ήχησε το βράδυ της Τετάρτης (7/1/26), λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας» αναφέρει το μήνυμα του 112 για την Ήπειρο, ενόψει των έντονων φαινομένων του καιρού.

Το προειδοποιητικό μήνυμα, εκδόθηκε από αποστάλθηκε με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για την Πέμπτη (8/1/26) προβλέπεται δυνατός αέρας και βροχές ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή. Εξαιτίας μάλιστα των ανέμων έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου για κάποια δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις αναμένονται και για τα δρομολόγια από Πειραιά.