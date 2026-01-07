Ελλάδα

Καιρός: Μήνυμα του 112 για έντονα φαινόμενα στην Ήπειρο

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ / EUROKINISSI

Για «εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου» προειδοποιεί το μήνυμα του 112 που ήχησε το βράδυ της Τετάρτης (7/1/26), λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας» αναφέρει το μήνυμα του 112 για την Ήπειρο, ενόψει των έντονων φαινομένων του καιρού. 

Το προειδοποιητικό μήνυμα, εκδόθηκε από αποστάλθηκε με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, για την Πέμπτη (8/1/26) προβλέπεται δυνατός αέρας και βροχές ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή. Εξαιτίας μάλιστα των ανέμων έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου για κάποια δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις αναμένονται και για τα δρομολόγια από Πειραιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
621
251
168
131
128
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
48ωρο μπλόκων και πανελλαδική σύσκεψη για ραντεβού με Μητσοτάκη αποφάσισαν οι συνελεύσεις των αγροτών - «Ακτινογραφία» των αποκλεισμένων δρόμων
«Μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου», λένε για την κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφοι
Αγρότες στα μπλόκα
Μπλόκα Πέμπτη και Παρασκευή αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια - Πανελλαδική σύσκεψη για συνάντηση με Μητσοτάκη
Συνολικά, 18 μπλόκα τάσσονται υπέρ μίας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα
Στιγμιότυπο από τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
102
Ανακοίνωση Τυχεροπούλου για οριστική απομάκρυνση της από ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκανδαλώδης απόφαση και συγκάλυψη»
Τι απαντά η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην απόφαση της Διοίκησης ΑΑΔΕ να τεθεί εκτός του «Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ»: «Για σκανδαλώδη απόφαση και συγκάλυψη του σκανδάλου» κάνει λόγο η ίδια
ΟΠΕΚΕΠΕ
Newsit logo
Newsit logo